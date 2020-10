Lory Del Santo contro Incontrada a Storie Italiane : “L’ha scelto lei” (Di venerdì 2 ottobre 2020) La copertina che Vanessa Incontrada ha realizzato per Vanity Fair ha diviso davvero la popolazione italiana, ma nessuno avrebbe mai immaginava di vedere Lory Del Santo dura nei confronti della foto pubblicata poi dal magazine. Vanessa Incontrada ha deciso di mandare un forte messaggio supportata dalla redazione di Vanity Fair. In particolar modo, l’attrice a … L'articolo Lory Del Santo contro Incontrada a Storie Italiane : “L’ha scelto lei” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 2 ottobre 2020) La copertina che Vanessaha realizzato per Vanity Fair ha diviso davvero la popolazione italiana, ma nessuno avrebbe mai immaginava di vedereDeldura nei confronti della foto pubblicata poi dal magazine. Vanessaha deciso di mandare un forte messaggio supportata dalla redazione di Vanity Fair. In particolar modo, l’attrice a … L'articoloDel: “L’halei” proviene da www.meteoweek.com.

La seconda parte del programma Storie Italiane si concentra sul fenomeno degli haters che nel corso degli anni ha preso ...

Guenda Goria è fidanzata o è single? Ecco che cosa sappiamo sulla vita privata della concorrente del Gf Vip: un amore l'ha fatta soffrire.

Guenda Goria è fidanzata o è single? Ecco che cosa sappiamo sulla vita privata della concorrente del Gf Vip: un amore l'ha fatta soffrire.