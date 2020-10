L’oroscopo del giorno: le previsioni di Paolo Fox per il 3 ottobre (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni di Paolo Fox per il 3 ottobre. Ariete. Se una storia è finita male nel passato cerca di fare buon viso a cattivo gioco, soprattutto se devi risolvere questioni legali o finanziare. Sul fronte lavoro, sei stanco ma ogni tua azione verrà presto ricompensata. Toro. Sei molto energico e la Luna sarà nel tuo segno zodiacale dal pomeriggio. Per quanto riguarda il lavoro, cerca di non sottovalutare i nuovi progetti. Ma fai attenzione a non lasciare il certo per l’incerto. Gemelli. I cuori solitari ora possono esporsi e cogliere al volo le occasioni. Sul fronte lavoro, i momenti di nervosismo si supereranno nel corso di queste ore. Cancro. Notizie intriganti per i sentimenti: possibile che tu abbia voglia di approfondire il rapporto con una persona. Sul ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEcco lediFox per il 3. Ariete. Se una storia è finita male nel passato cerca di fare buon viso a cattivo gioco, soprattutto se devi risolvere questioni legali o finanziare. Sul fronte lavoro, sei stanco ma ogni tua azione verrà presto ricompensata. Toro. Sei molto energico e la Luna sarà nel tuo segno zodiacale dal pomeriggio. Per quanto riguarda il lavoro, cerca di non sottovalutare i nuovi progetti. Ma fai attenzione a non lasciare il certo per l’incerto. Gemelli. I cuori solitari ora possono esporsi e cogliere al volo le occasioni. Sul fronte lavoro, i momenti di nervosismo si supereranno nel corso di queste ore. Cancro. Notizie intriganti per i sentimenti: possibile che tu abbia voglia di approfondire il rapporto con una persona. Sul ...

pomeriggio5 : E non è venerdì senza l'oroscopo di @AdaAlberti1 #Pomeriggio5 - AstrOroscopo : Le stelle siano con voi! Ecco l'#oroscopo di domani, venerdì 3 ottobre: - primi sei segni--->… - taravntolino : astrologi del twitter venite a farmi l'oroscopo sono sicura che è lì la spiegazione per tutti i miei mali - RaiDue : ? #PaoloFox continua a tifare per il segno del Capricorno in questo 2020. Guarda l'oroscopo del weekend su #RaiPlay… - AdiraiIt : #Oroscopo #Astrologia #Lavoro Vai al tuo segno e leggi l’oroscopo del mese di Ottobre 2020 sia per lei che per… -