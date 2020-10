London marathon | salta la sfida Kipchoge vs Bekele

SportPassionNet : Domenica si corre la London Marathon #Kipchoge contro #Bekele Meucci per il record personale #Marathon: #corsa… - maxxtallica : Preview London Marathon 2020 | Kings Crossing -

Ultime Notizie dalla rete : London marathon

Tuttosport

Manca poco alla London Marathon di domenica 4 ottobre, le dichiarazioni dei candidati alla vittoria È già stato definito uno dei più grandi showdown sportivi. Ali vs. Frazier; Federer vs. Djokovic; Ki ...In un’edizione blindata della maratona di Londra, la numero 40, caratterizzata dai protocolli anti-contagio e dalla cancellazione della “mass race”, per Meucci è la seconda uscita di una stagione trav ...