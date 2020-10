L'Oms si prende la rivincita su Trump: 'Visto il suo scetticismo sul Covid è ironico che sia contagiato...' (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si sono tolti un sassolino dalla scarpa Visto gli insulti che l'estremista di destra al potere negli Stati Uniti aveva rivolto loro: è "ironico" che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sia ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si sono tolti un sassolino dalla scarpagli insulti che l'estremista di destra al potere negli Stati Uniti aveva rivolto loro:; "" che il presidente degli Stati Uniti Donaldsia ...

Stella72646015 : RT @RobertoFioreFN: #Veneto Team di microbiologi che non prende ordini da Crisanti smentisce narrativa seconda ondata #COVID Solo potenzian… - ogerius : RT @RobertoFioreFN: #Veneto Team di microbiologi che non prende ordini da Crisanti smentisce narrativa seconda ondata #COVID Solo potenzian… - eterea_naive : RT @RobertoFioreFN: #Veneto Team di microbiologi che non prende ordini da Crisanti smentisce narrativa seconda ondata #COVID Solo potenzian… - FrancoStanco3 : RT @RobertoFioreFN: #Veneto Team di microbiologi che non prende ordini da Crisanti smentisce narrativa seconda ondata #COVID Solo potenzian… - smf_dc : RT @RobertoFioreFN: #Veneto Team di microbiologi che non prende ordini da Crisanti smentisce narrativa seconda ondata #COVID Solo potenzian… -