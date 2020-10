"L'ombelico ce l'hanno solo le donne incinte?", Federica Pellegrini gela il fan - (Di venerdì 2 ottobre 2020) Novella Toloni La nuotatrice ha lasciato a bocca aperta i suoi seguaci Instagram per la risposta seccata data a un follower che le chiedeva se fosse dolce attesa Da giorni la pagina Instagram di Federica Pellegrini sta facendo chiacchierare il popolo dei social. Prima le foto provocanti di lato b e bocca (con lingua di fuori), poi lo scatto con la fede al dito e ora l'immagine della sua pancia. Impossibile per gli internauti non farsi due domande. solo che le ultime, fatte da chi le chiedevano se fosse incinta, hanno scatenato la reazione seccata della bella nuotatrice, che a rispondere non ci ha impiegato molto. Quella di replicare per le rime ai commenti pungenti dei follower sui social network sembra essere la moda del momento tra i personaggi famosi. L'ultimo in ordine di tempo è stato Gabriel ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Novella Toloni La nuotatrice ha lasciato a bocca aperta i suoi seguaci Instagram per la risposta seccata data a un follower che le chiedeva se fosse dolce attesa Da giorni la pagina Instagram dista facendo chiacchierare il popolo dei social. Prima le foto provocanti di lato b e bocca (con lingua di fuori), poi lo scatto con la fede al dito e ora l'immagine della sua pancia. Impossibile per gli internauti non farsi due domande.che le ultime, fatte da chi le chiedevano se fosse incinta,scatenato la reazione seccata della bella nuotatrice, che a rispondere non ci ha impiegato molto. Quella di replicare per le rime ai commenti pungenti dei follower sui social network sembra essere la moda del momento tra i personaggi famosi. L'ultimo in ordine di tempo è stato Gabriel ...

