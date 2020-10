Liverpool, Klopp: “Situazione Covid complicata, un aiuto dalle federazioni non farebbe male” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, nel corso di una conferenza stampa, ha espresso il proprio pensiero in merito alla situazione legata al Covid-19 che sta fortemente condizionando anche il mondo del calcio: “Io sinceramente penso, e non dobbiamo tacere solo perché si tratta di UEFA, FIFA o di un’altra federazione in particolare, ma qui nel nostro Paese alla Premier League e alle emittenti televisive non importa. Non fa differenza. In qualità di club calcistici noi siamo da soli. Bisogna riportare gli atleti a casa quanto più in fretta e in sicurezza possibile. Nessuno si preoccupa di questo, nessuna federazione predispone voli speciali o chissà cosa. Questa è la situazione. Ritorniamo il venerdì e dobbiamo aspettare l’esito dei test il sabato successivo, è molto ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il tecnico del, Jurgen, nel corso di una conferenza stampa, ha espresso il proprio pensiero in merito alla situazione legata al-19 che sta fortemente condizionando anche il mondo del calcio: “Io sinceramente penso, e non dobbiamo tacere solo perché si tratta di UEFA, FIFA o di un’altra federazione in particolare, ma qui nel nostro Paese alla Premier League e alle emittenti televisive non importa. Non fa differenza. In qualità di club calcistici noi siamo da soli. Bisogna riportare gli atleti a casa quanto più in fretta e in sicurezza possibile. Nessuno si preoccupa di questo, nessuna federazione predispone voli speciali o chissà cosa. Questa è la situazione. Ritorniamo il venerdì e dobbiamo aspettare l’esito dei test il sabato successivo, è molto ...

