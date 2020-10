Liverpool, Klopp: “L’Atalanta è una squadra forte. La Premier League ci complica la vita” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Jurgen Klopp, come al solito, non è mai banale nelle sue conferenze stampa. In questa occasione non ha risparmiato complimenti all'Atalanta, prossimo avversario del Liverpool nei gironi di Champions League.LE PAROLE DI Kloppcaption id="attachment 999361" align="alignnone" width="1024" Klopp (getty images)/caption"L'Atalanta è una squadra forte - ha detto Klopp - merita di stare ai piani alti in Italia, nella scorsa stagione è stata la sorpresa del campionato. L'Ajax è una fucina di talenti, servirà un'attenta analisi dei nostri avversari che non vedo l'ora di fare". L'allenatore dei Reds si è poi soffermato sulla delicata questione relativa agli impegni delle nazionali: "La Premier ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 ottobre 2020) Jurgen, come al solito, non è mai banale nelle sue conferenze stampa. In questa occasione non ha risparmiato complimenti all'Atalanta, prossimo avversario delnei gironi di Champions.LE PAROLE DIcaption id="attachment 999361" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption"L'Atalanta è una- ha detto- merita di stare ai piani alti in Italia, nella scorsa stagione è stata la sorpresa del campionato. L'Ajax è una fucina di talenti, servirà un'attenta analisi dei nostri avversari che non vedo l'ora di fare". L'allenatore dei Reds si è poi soffermato sulla delicata questione relativa agli impegni delle nazionali: "La...

