LIVE Palermo, la conferenza stampa di presentazione di Rauti: segui la diretta su Mediagol.it (Di venerdì 2 ottobre 2020) È il giorno di Nicola Rauti che, nel pomeriggio, verrà presentato ufficialmente alla stampa.L'attaccante classe '00 nativo di Legnano è arrivato al Palermo dal Torino con la formula del prestito secco. Un importante tassello offensivo che andrà a rinforzare l'organico della compagine guidata da mister Boscaglia. Alle ore 17:00, Rauti, interverrà in conferenza stampa durante la quale rilascerà le prime dichiarazioni da neo tesserato rosanero. segui LIVE su Mediagol.it le parole del nuovo volto del Palermo.eventoLIVE id=949307 Leggi su mediagol (Di venerdì 2 ottobre 2020) È il giorno di Nicolache, nel pomeriggio, verrà presentato ufficialmente alla.L'attaccante classe '00 nativo di Legnano è arrivato aldal Torino con la formula del prestito secco. Un importante tassello offensivo che andrà a rinforzare l'organico della compagine guidata da mister Boscaglia. Alle ore 17:00,, interverrà indurante la quale rilascerà le prime dichiarazioni da neo tesserato rosanero.su.it le parole del nuovo volto del.eventoid=949307

Mediagol : #LIVE #Palermo, la conferenza stampa di presentazione di #Rauti: segui la diretta su - WiAnselmo : #Live #Palermo, la conferenza stampa di presentazione di Rauti: segui la diretta su - Mediagol : #Live #Palermo, la conferenza stampa di presentazione di Rauti: segui la diretta su - RetweetPalermo : RT @Mediagol: Oggi con noi Roberto Biffi, grande bandiera rosanero, in diretta su #RadioMediagol per parlare del Palermo. LIVE Radio Mediag… - Mediagol : Oggi con noi Roberto Biffi, grande bandiera rosanero, in diretta su #RadioMediagol per parlare del Palermo. LIVE Ra… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Palermo Blitz antidroga a Palermo Le FOTO degli 11 arrestati Live Sicilia Eros Ramazzotti ricorda il concerto di Radio Italia a Palermo

Eros Ramazzotti ha nostalgia di palco, concerti e… Radio Italia. Ha postato su Instagram un video mentre canta al Foro Italico a Palermo davanti a un’impressionante distesa di persone. Era il 2017 e l ...

Coronavirus Sicilia, 156 contagi nelle ultime 24 ore. DIRETTA

Nessun nuovo positivo a Enna. Sono 156 i contagi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. I guariti nelle ultime ore sono 85. 7:30 - In Sicilia 156 contagi nelle ultime 24 ore. Sono 156 i contagi re ...

Eros Ramazzotti ha nostalgia di palco, concerti e… Radio Italia. Ha postato su Instagram un video mentre canta al Foro Italico a Palermo davanti a un’impressionante distesa di persone. Era il 2017 e l ...Nessun nuovo positivo a Enna. Sono 156 i contagi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. I guariti nelle ultime ore sono 85. 7:30 - In Sicilia 156 contagi nelle ultime 24 ore. Sono 156 i contagi re ...