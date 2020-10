L’Italia nella morsa del maltempo: allerta rossa in Veneto e in Liguria (Di venerdì 2 ottobre 2020) È allarme maltempo sull’Italia. Una perturbazione di origine atlantica sta colpendo in particolare le regioni settentrionali, con piogge e vento fortissimi che hanno fatto scattare l’allerta rossa in Veneto e in Liguria. L’allerta rossa è stata emanata per pericolo idrogeologico. Secondo i previsori Arpal sono attesi sul Ponente ligure 120 mm di pioggia che vanno a impattare sul sistema idrogeologico dell’area mentre sulla zona del genovese sono attesi circa 60 mm. «Al momento – ha detto l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – non ci sono particolari criticità e i comuni stanno provvedendo con i loro mezzi a fronteggiare le emergenze che si stanno presentando sui territori. ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 ottobre 2020) È allarmesull’Italia. Una perturbazione di origine atlantica sta colpendo in particolare le regioni settentrionali, con piogge e vento fortissimi che hanno fatto scattare l’ine in. L’è stata emanata per pericolo idrogeologico. Secondo i previsori Arpal sono attesi sul Ponente ligure 120 mm di pioggia che vanno a impattare sul sistema idrogeologico dell’area mentre sulla zona del genovese sono attesi circa 60 mm. «Al momento – ha detto l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – non ci sono particolari criticità e i comuni stanno provvedendo con i loro mezzi a fronteggiare le emergenze che si stanno presentando sui territori. ...

