L’inondazione di Parigi vista da una prospettiva rara | la Senna

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Dacché la storia ricordi, laha sempre straripato. Nel maggio del 2016 la pioggia cadde per diverse settimane consecutive. Lasi gonfiò, si agitò, divenne color del fango, straripò dagli argini e inondò la terraferma. L’amministrazionena chiuse le strade e spense i lampioni lungo il fiume. Il Louvre trasferì le sue inestimabili opere d’arte custodite nei sotterranei in magazzini più sicuri. Il traffico fluviale in città venne sospeso. I ristoranti e i locali sul fiume vennero sommersi; alcuni vennero distrutti dalla piena. Seminterrati, parcheggi sotterranei e gallerie furono invasi dall’acqua. La circolazione della metropolitana e dei treni extraurbani venne interrotta. Migliaia di persone furono evacuate dalle città intorno alla ...