Lino Banfi paragona Dybala ad Aristoteles | “Stesso sguardo malinconico | ma è un fuoriclasse”

Il famoso attore pugliese Lino Banfi, protagonista del film 'L'allenatore nel Pallone', ha azzardato un paragone tra l'attaccante della Juventus Paulo Dybala e Aristoteles, centravanti della 'sua' Longobarda: "Dybala mi ricorda Aristoteles, ma solo perché ha lo stesso sguardo malinconico e dolce. Poi però in campo è un fuoriclasse. Pirlo speriamo che parli almeno nello spogliatoio, è giovane e la Juve è forte".

