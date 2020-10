Lega, i commercialisti Di Rubba e Manzoni restano agli arresti domiciliari per l’affare del capannone venduto a “prezzo gonfiato” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni restano agli arresti domiciliari. Il Tribunale del Riesame di Milano ha confermato la misura cautelare per i due commercialisti – ed ex revisori contabili per la Lega in Parlamento – nell’inchiesta del procuratore aggiunto Eugenio Fusco e del pm Stefano Civardi sul caso Lombardia Film Commission, fondazione partecipata dalla Regione Lombardia, per il capannone di Cormano venduto, stando all’accusa, a prezzo gonfiato. Di Rubba e Manzoni, insieme a Michele Scillieri, erano stati arrestati su ordine del gip Guido Fanales con l’accusa di peculato, turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente e sottrazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Alberto Die Andrea. Il Tribunale del Riesame di Milano ha confermato la misura cautelare per i due– ed ex revisori contabili per lain Parlamento – nell’inchiesta del procuratore aggiunto Eugenio Fusco e del pm Stefano Civardi sul caso Lombardia Film Commission, fondazione partecipata dalla Regione Lombardia, per ildi Cormano, stando all’accusa, a prezzo gonfiato. Di, insieme a Michele Scillieri, erano stati arrestati su ordine del gip Guido Fanales con l’accusa di peculato, turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente e sottrazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Lega commercialisti Tre commercialisti arrestati, il sistema Lega è un pozzo senza fondo Wired Italia Fondi Lega, Riesame conferma i domiciliari per commercialisti Manzoni e Di Rubba

Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. | LaPresse ...

