Lega di Serie A | ufficiale il comunicato sulle nuove norme anti-Covid

Il Consiglio di Lega, riunitosi nella giornata di ieri per deliberare sul rinvio della gara tra Genoa e Torino, ha emesso un comunicato ufficiale nel quale vengono elencate le regole – relative all'impatto Covid-19 – sulla gestione dei casi di positività e del rinvio delle gare. Di seguito il testo completo: Il Consiglio di Lega del 30 settembre – 1° ottobre 2020: – considerate le attuali problematiche Legate alla pandemia Covid-19 nonché l'obiettivo di garantire la disputa di tutte le Competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A nell'interesse delle Associate, dei Licenziatari dei diritti audiovisivi, dei Tifosi e degli Sponsor

La Lega Serie A ha diramato un nuovo comunicato in merito alle norme da adottare in caso di positività al Covid-19 e sulla questione del rinvio delle partite. 1. qualora uno o più calciatori dello ...

Le parole di Gravina

La decisione della Lega di Serie A sulla linea di condotta in caso di indisponibilità di calciatori a causa del Covid va letta proprio in questo senso. Desidero ancora una volta sottolineare la ...

