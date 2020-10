"Learn Italy Usa" incorona il performance coach Dario Silvestri: Premiazione alla Camera dei Deputati (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Torino 2 ottobre 2020) - “Un premio a Dario Silvestri in qualità di autore del libro best seller ‘Il potere del cambiamento' e come uno dei più importanti ed efficaci performance coach, lavora con top player del campionato di serie A, premier League e atleti di élite, come con importanti ceo della più grandi multinazionali”. Ecco la motivazione del premio al coach torinese, da parte di Learn Italy Usa, agenzia culturale e di promozione di New York, che esporta l'italianità. Per il decennale dalla fondazione, è stato assegnato il "Learn Italy Anniversary International award", tra i vincitori, premiati alla Camera, proprio ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Torino 2 ottobre 2020) - “Un premio ain qualità di autore del libro best seller ‘Il potere del cambiamento' e come uno dei più importanti ed efficaci, lavora con top player del campionato di serie A, premier League e atleti di élite, come con importanti ceo della più grandi multinazionali”. Ecco la motivazione del premio altorinese, da parte diUsa, agenzia culturale e di promozione di New York, che esporta l'italianità. Per il decennale dfondazione, è stato assegnato il "Anniversary International award", tra i vincitori, premiati, proprio ...

