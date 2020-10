Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Roma

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo l’anticipo di oggi, la giornata di domani ci regalerà, un passo importante per le due squadre per iniziare a capire l’andazzo del loro percorso. Per Gotti conteranno le assenze di Walace, Jajalo, Mandragora e Stryger Larsen. Difesa a tre nell’, davanti a Musso ci saranno Becao, De Maio e Samir. A centrocampo sarà Palumbo il playmaker basso, De Paul e Pereyra che dovrebbero agire da mezzali a sostegno della coppia d’attacco formata da Okaka e Lasagna. Nella– che nelle scorse ore ha ufficializzato Mayoral – confermato il 3-4-2-1 con Mancini, Kumbulla e Ibanez a difendere Mirante in porta. Saranno Mkhitaryan e Pedro ad agire alle spalle di Dzeko, ormai tornato al centro del mondo giallorosso....

Il bomber di Ranieri porta in vantaggio i suoi su rigore, firmando l'85° centro in Serie A e raggiungendo Vialli. Vlahovic pareggia ma illude Iachini che incassa la magia dell'ex Verona.