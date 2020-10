Le Streghe, il trailer ufficiale del film con Anne Hathaway (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ecco il trailer ufficiale di Le Streghe, il film scritto e diretto da Robert Zemeckis con Anne Hathaway e Octavia Spencer, che ne ha anche confermato la data di uscita su HBO Max. HBO Max ha finalmente svelato il trailer ufficiale di Le Streghe, il film diretto da Robert Zemeckis che vede Anne Hathaway e Octavia Spencer protagoniste assolute. Nuovo adattamento dell'omonimo libro di Roald Dhal, Le Streghe, come il trailer ha svelato, ora ha anche una data di uscita: il 22 ottobre 2020 il film verrà distribuito, almeno in America, sulla piattaforma streaming HBO Max, mentre nel resto del mondo si sta programmando una release ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ecco ildi Le, ilscritto e diretto da Robert Zemeckis cone Octavia Spencer, che ne ha anche confermato la data di uscita su HBO Max. HBO Max ha finalmente svelato ildi Le, ildiretto da Robert Zemeckis che vedee Octavia Spencer protagoniste assolute. Nuovo adattamento dell'omonimo libro di Roald Dhal, Le, come ilha svelato, ora ha anche una data di uscita: il 22 ottobre 2020 ilverrà distribuito, almeno in America, sulla piattaforma streaming HBO Max, mentre nel resto del mondo si sta programmando una release ...

