Le Ragazze, seconda puntata – Anticipazioni 2 ottobre (Di venerdì 2 ottobre 2020) Le Ragazze ritorna nella prima serata di Rai 3 di oggi, 2 ottobre 2020, con la seconda puntata della nuova edizione. Conosceremo da vicino sei storie tutte diverse, che spaziano dagli anni Cinquanta fino agli anni Novanta. Al centro della scena di sarà Anna Maria Novaretti, ex centralinista della Stipel. Le Anticipazioni de Le Ragazze ci parlano nahce di Viviana Vazza, sopravvissuta al disastro del Vajont, e di Giacinta Francione, cresciuta in una stalla senza acqua, finestre, luce. Scopriamo di seguito tutti gli altri dettagli. Le Ragazze, seconda puntata – Le interviste del 2 ottobre 2020 Anna Maria Novaretti è nata nel 1928 e ha lavorato a lungo per una società telefonica del Piemonte, la ... Leggi su giornal (Di venerdì 2 ottobre 2020) Leritorna nella prima serata di Rai 3 di oggi, 22020, con ladella nuova edizione. Conosceremo da vicino sei storie tutte diverse, che spaziano dagli anni Cinquanta fino agli anni Novanta. Al centro della scena di sarà Anna Maria Novaretti, ex centralinista della Stipel. Lede Leci parlano nahce di Viviana Vazza, sopravvissuta al disastro del Vajont, e di Giacinta Francione, cresciuta in una stalla senza acqua, finestre, luce. Scopriamo di seguito tutti gli altri dettagli. Le– Le interviste del 22020 Anna Maria Novaretti è nata nel 1928 e ha lavorato a lungo per una società telefonica del Piemonte, la ...

CPao1o : RT @ROMAcfem: Seconda Giornata del Campionato Primavera ???? Di scena a Pomigliano le Nostre Ragazze ???? Ricordiamo che la Partita sará a Po… - valee__riaa : @eSseTiGiA @antolapulce seconda cosa come ci sono ragazze grasse che ci rimangono male per essere chiamate ciccione… - alshorrorshow : Scusate come si chiamano le ragazze della seconda e della quarta foto e come vogliono le uova cucinate la mattina??… - liviofiorillo : RT @ROMAcfem: Seconda Giornata del Campionato Primavera ???? Di scena a Pomigliano le Nostre Ragazze ???? Ricordiamo che la Partita sará a Po… - ROMAcfem : Seconda Giornata del Campionato Primavera ???? Di scena a Pomigliano le Nostre Ragazze ???? Ricordiamo che la Partita… -