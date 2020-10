Le più belle immagini di buona Festa dei Nonni per auguri speciali via WhatsApp (Di venerdì 2 ottobre 2020) Come augurare buona Festa dei Nonni in questo venerdì 2 ottobre dedicato ai veri e propri pilastri di tante famiglie? La ricorrenza, negli ultimi anni, ha cominciato ad essere fortemente sentita in Italia ed è giusto dunque dargli la giusta rilevanza anche in questo autunno 2020. Ecco qualche cenno storico riferito alla festività: la Festa dei Nonni è stata creata negli Stati Uniti nel 1978 su proposta di Marian McQuade, una casalinga della Virginia Occidentale ma nonna di ben 40 nipoti. Negli USA, l’appuntamento ricorre la prima domenica di settembre dopo il Labor Day. Ben più recente è invece la ricorrenza italiana perché istituita solo con la legge numero 159 del 31 luglio 2005, insomma solo 15 anni fa, tra l’altro nel giorno che la ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Come auguraredeiin questo venerdì 2 ottobre dedicato ai veri e propri pilastri di tante famiglie? La ricorrenza, negli ultimi anni, ha cominciato ad essere fortemente sentita in Italia ed è giusto dunque dargli la giusta rilevanza anche in questo autunno 2020. Ecco qualche cenno storico riferito alla festività: ladeiè stata creata negli Stati Uniti nel 1978 su proposta di Marian McQuade, una casalinga della Virginia Occidentale ma nonna di ben 40 nipoti. Negli USA, l’appuntamento ricorre la prima domenica di settembre dopo il Labor Day. Ben più recente è invece la ricorrenza italiana perché istituita solo con la legge numero 159 del 31 luglio 2005, insomma solo 15 anni fa, tra l’altro nel giorno che la ...

Inter : ?? | FOTOGALLERY Tutte, ma proprio tutte, le più belle immagini di #BeneventoInter! ?????????? Qui la gallery comp… - Pontifex_it : Il #Vangelodioggi (Mt 21,28-32) chiama in causa il modo di vivere la vita cristiana, che non è fatta di sogni o di… - RaiNews : Settanta candeline per Renato - Cris58Hy : Fai attenzione alle piccole cose, perché un giorno ti volterai e capirai che erano grandi. (Jim Morrison)… - Rom1thewood59 : RT @Rebeka80721106: @GuernseyJuliet @AlessandraCicc6 @alecoscino @BrindusaB1 @gherbitz @dadagioia @NadiaZanelli1 @CleliaMussari @MariaAdele… -

Ultime Notizie dalla rete : più belle Nicole Minetti ad Ibiza Gossipblog.it