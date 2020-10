Le forze armate russe difenderanno l’unione di Russia e Bielorussia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il rafforzamento del dispositivo militare della Nato in Europa ha la finalità di “smantellare” l’alleanza militare tra Russia e BieloRussia. Ad affermarlo è stato il generale Andrei Kartapolov, viceministro della Difesa e capo della direzione politico-militare delle forze armate della Federazione Russa. “La Nato continua a sviluppare il suo potenziale militare e l’attività in Europa. … Le forze armate russe difenderanno l’unione di Russia e BieloRussia InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il rafforzamento del dispositivo militare della Nato in Europa ha la finalità di “smantellare” l’alleanza militare trae Bielo. Ad affermarlo è stato il generale Andrei Kartapolov, viceministro della Difesa e capo della direzione politico-militare delledella Federazione Russa. “La Nato continua a sviluppare il suo potenziale militare e l’attività in Europa. … Lel’unione die BieloInsideOver.

ItalianAirForce : #PraticadiMare, è arrivato il momento della consegna delle aquile! Gli allievi dell'#AeronauticaMilitare, di altre… - ItalyMFA : #NagornoKarabakh Esprimiamo preoccupazione per le notizie di gravi scontri lungo la linea di contatto fra le forze… - Sara71864853 : RT @ImolaOggi: Si mette male per l'inciucio. ??Sindacati militari: 7 ottobre forze armate in piazza contro il governo - bisagnino : Le forze armate russe difenderanno l’unione di Russia e Bielorussia - PattiGiuliani : RT @ImolaOggi: Si mette male per l'inciucio. ??Sindacati militari: 7 ottobre forze armate in piazza contro il governo -

Ultime Notizie dalla rete : forze armate Lo scandalo tedesco dei neonazisti nelle forze armate | il manifesto Il Manifesto Tre posti nella Polizia Locale di Rovigo

Nell’assegnazione dei posti hanno la priorità i volontari delle forze armate ai sensi degli art. 1014, comma 4 e 678, comma 9, del D.Lgs. N. 66/2010.

Nagorno-Karabakh: premier armeno Pashinyan, Nato chiarisca presenza della Turchia in conflitto

Lo ha dichiarato il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, in un'intervista al quotidiano canadese "Globe and Mail". "Le forze armate turche sono direttamente coinvolte nelle ostilità. Gli alleati ...

Nell’assegnazione dei posti hanno la priorità i volontari delle forze armate ai sensi degli art. 1014, comma 4 e 678, comma 9, del D.Lgs. N. 66/2010.Lo ha dichiarato il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, in un'intervista al quotidiano canadese "Globe and Mail". "Le forze armate turche sono direttamente coinvolte nelle ostilità. Gli alleati ...