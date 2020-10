Le 21 tappe del primo Giro d'Italia d'autunno (Di venerdì 2 ottobre 2020) AGI - L'inedito Giro d'Italia autunnale (con uno slittamento della partenza dal 9 maggio al 3 ottobre), causa Covid ha costretto gli organizzatori a modificare anche la sede di partenza (era prevista in Ungheria) e il primo tratto del percorso. Le 21 tappe del Giro post lockdown daranno vita a una corsa rosa tutta italica che somiglia a un grande romanzo popolare, come ha osservato in conferenza stampa il direttore della 'Gazzetta dello sport' Stefano Barigelli, "con uno spirito che somiglia a quello del primo Giro del dopoguerra, che porto' un sorriso a tutta l'Italia". La corsa parte dalla Sicilia sabato 3 ottobre con una prova a cronometro (Monreale-Palermo) di 15,1 chilometri per concludersi il 25 ottobre a Milano, dopo 3497,9 chilometri percorsi ... Leggi su agi (Di venerdì 2 ottobre 2020) AGI - L'ineditod'autunnale (con uno slittamento della partenza dal 9 maggio al 3 ottobre), causa Covid ha costretto gli organizzatori a modificare anche la sede di partenza (era prevista in Ungheria) e iltratto del percorso. Le 21delpost lockdown daranno vita a una corsa rosa tutta italica che somiglia a un grande romanzo popolare, come ha osservato in conferenza stampa il direttore della 'Gazzetta dello sport' Stefano Barigelli, "con uno spirito che somiglia a quello deldel dopoguerra, che porto' un sorriso a tutta l'". La corsa parte dalla Sicilia sabato 3 ottobre con una prova a cronometro (Monreale-Palermo) di 15,1 chilometri per concludersi il 25 ottobre a Milano, dopo 3497,9 chilometri percorsi ...

