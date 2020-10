Lazio, Tar annulla ordinanza regionale su obbligo della vaccinazione antinfluenzale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gabriele Laganà L’ordinanza del 17 aprile scorso imponeva l'obbligo della vaccinazione per gli over 65 e per il personale sanitario e sociosanitario La sezione terza quater del Tar del Lazio ha annullato l'ordinanza con la quale il 17 aprile scorso il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, prevedeva "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19". Tra queste vi era l'obbligo della vaccinazione antinfluenzale stagionale per tutte le persone al di sopra dei 65 anni di età, pena il divieto di frequentare luoghi di assembramento, e per tutto il personale sanitario e sociosanitario operante ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gabriele Laganà L’del 17 aprile scorso imponeva l'per gli over 65 e per il personale sanitario e sociosanitario La sezione terza quater del Tar delhato l'con la quale il 17 aprile scorso il PresidenteRegione, Nicola Zingaretti, prevedeva "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19". Tra queste vi era l'stagionale per tutte le persone al di sopra dei 65 anni di età, pena il divieto di frequentare luoghi di assembramento, e per tutto il personale sanitario e sociosanitario operante ...

