Lazio | mascherina obbligatoria anche all’aperto E da metà ottobre vaccini antinfluenzali

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Obbligo diall’apertonel, dove ieri si sono registrati circa 260 casi di nuovi positivi al Covid. La regione guidata da Zingaretti si adegua a quanto già stabilito dallo “sceriffo” De Luca in Campania. Per gli sport all’aperto non è previsto l’obbligo die sono esentatii bimbi sotto i sei anni. Per ora non scattano le chiusure anticipate Al momento, ha aggiunto il presidente della Regione Zingaretti comunicando la firma della relativa ordinanza, non sono previste chiusure anticipate per bar e ristoranti. L’assessore Alessio D’Amato ha aggiunto che l’aumento di contagi non è dovuto alla riapertura delle scuole – dove si contano già più di 290 casi – ma agli ...