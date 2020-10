Lazio, è il giorno di Pereira. A Formello si rivede Lulic (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ecco Andreas Pereira. In casa Lazio è il giorno del brasiliano, sbarcato nella giornata di ieri nella Capitale presso l'aeroporto di Ciampino. Nella mattinata di oggi invece, le visite mediche di rito ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ecco Andreas. In casaè ildel brasiliano, sbarcato nella giornata di ieri nella Capitale presso l'aeroporto di Ciampino. Nella mattinata di oggi invece, le visite mediche di rito ...

ric_1301 : RT @carmelopalma: Mascherine obbligatorie in Lazio anche all’aperto, 24 ore al giorno, in qualunque circostanza, anche a chi cammina da sol… - LordJimPatusan : RT @carmelopalma: Mascherine obbligatorie in Lazio anche all’aperto, 24 ore al giorno, in qualunque circostanza, anche a chi cammina da sol… - GraziaTerenzi : Splendida! Visitata qualche giorno fa! #Lazio #Tuscia #Tuscania #visitLazio - LuigiMaddaluna : RT @carmelopalma: Mascherine obbligatorie in Lazio anche all’aperto, 24 ore al giorno, in qualunque circostanza, anche a chi cammina da sol… - claudiomontar : RT @carmelopalma: Mascherine obbligatorie in Lazio anche all’aperto, 24 ore al giorno, in qualunque circostanza, anche a chi cammina da sol… -