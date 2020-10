Laura Pompeo: nuove sfide per il domani di Moncalieri (Di venerdì 2 ottobre 2020) Laura dei record. Nella storia elettorale di Moncalieri mai nessun candidato alle elezioni ha mai raccolto così tante preferenze, e un primato nell’altro, mai a farlo è stata una donna. Laura Pompeo ha sfondato con 909 voti ed è stata non solo riconfermata al consiglio comunale di Moncalieri: nella giunta del rieletto sindaco Montagna, mantiene le deleghe alla cultura, al turismo, alle pari opportunità alle quali si aggiunge quella nuova e strategica dei rapporti con la città metropolitana. Laura Pompeo, un risultato eccellente che la pone sotto un riflettore esigente: da dove inizierà il suo lavoro?Il lavoro che mi aspetta è tanto: ricomincio dall’impegno a consolidare e a continuare ciò che ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 2 ottobre 2020)dei record. Nella storia elettorale dimai nessun candidato alle elezioni ha mai raccolto così tante preferenze, e un primato nell’altro, mai a farlo è stata una donna.ha sfondato con 909 voti ed è stata non solo riconfermata al consiglio comunale di: nella giunta del rieletto sindaco Montagna, mantiene le deleghe alla cultura, al turismo, alle pari opportunità alle quali si aggiunge quella nuova e strategica dei rapporti con la città metropolitana., un risultato eccellente che la pone sotto un riflettore esigente: da dove inizierà il suo lavoro?Il lavoro che mi aspetta è tanto: ricomincio dall’impegno a consolidare e a continuare ciò che ...

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pompeo Elezioni a Moncalieri: Laura Pompeo la più votata, gli avversari rendono onore al successo di Montagna TorinOggi.it Sindaco in prova

Moncalieri, ecco la nuova giunta di Montagna

Oltre al primo cittadino, che avrà come deleghe principali il bilancio, urbanistica ed edilizia privata, ritrovano posto, in quota Pd Laura Pompeo (Cultura, residenze reali, turismo), Silvia Di ...

