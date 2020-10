Landini contro Bonomi | Il Sussidistan è nelle aziende che vivono di soldi pubblici

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 2 ottobre 2020) ““Il; quello dellechedi contributi. Tra il 2015 e il 2020 alle imprese sono andati sussidi per più di 50 miliardi. E più di un terzo dei 100 della manovra del 2020. Una cifra consistente, una parte; prevista anche nella manovra più recente. Sono sussidi per incentivare assunzioni, sgravi fiscali, aiuti di ogni genere. Noi chiediamo di uscire dalla logica degli aiuti a pioggia per una nuova politica industriale che incentivi a creare lavoro di qualità e non precario innanzitutto per giovani e donne”. A dirlo; Il segretario generale della Cgil, Maurizio, in un’intervista alla Stampa.“Dobbiamo distinguere bene. Un conto ...