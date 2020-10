Lamborghini - Pronta al debutto un'inedita barchetta firmata Squadra Corse (Di venerdì 2 ottobre 2020) "Attenzione, macchina veloce aperta". La scritta sulla fiancata della vettura non lascia dubbi e la Lamborghini Squadra Corse ha diffuso questa immagine senza nascondere niente: la foto mostra un modello non ancora presentato, ma offre indizi sufficienti a delineare contorni ben precisi per questa nuova bettura.Segni particolari. La livrea della hypercar è la stessa della SCV12 appena presentata, ma il design della carrozzeria e il pacchetto aerodinamico sono completamente diversi. Lo stile, poi, è quello tipico delle barchette, e manca del tutto il parabrezza. Inoltre, l'ala posteriore più piccola e gli scarichi più simili a quelli della Aventador SVJ sembrano suggerire la possibilità che la supersportiva in questione sia meno estrema rispetto alla SCV12, la quale non è omologata per l'uso ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 2 ottobre 2020) "Attenzione, macchina veloce aperta". La scritta sulla fiancata della vettura non lascia dubbi e laha diffuso questa immagine senza nascondere niente: la foto mostra un modello non ancora presentato, ma offre indizi sufficienti a delineare contorni ben precisi per questa nuova bettura.Segni particolari. La livrea della hypercar è la stessa della SCV12 appena presentata, ma il design della carrozzeria e il pacchetto aerodinamico sono completamente diversi. Lo stile, poi, è quello tipico delle barchette, e manca del tutto il parabrezza. Inoltre, l'ala posteriore più piccola e gli scarichi più simili a quelli della Aventador SVJ sembrano suggerire la possibilità che la supersportiva in questione sia meno estrema rispetto alla SCV12, la quale non è omologata per l'uso ...

