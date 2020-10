L’allarme del professore Portella: «Possibili altri contagiati al Napoli» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Professor Portella ha parlato della situazione contagi al Napoli in vista della partita contro la Juve. Le sue dichiarazioni Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Giuseppe Portella, professore di patologia clinica che segue i tamponi del Napoli ha parlato della situazione contagi. Ecco le sue parole riportate da TMW. «Capita frequentemente che il test non dia un risultato e quindi siamo costretti a ripeterlo. E’ capitato con 4-5 tamponi di quelli effettuati al gruppo-squadra del Napoli, non ricordo neanche se ci siano calciatori. Più tardi avremo il risultato, sperando che non ci siano altri inconvenienti tecnici. Nei vari focolai c’è un primo positivo e poi gli altri. Nel calcio accade ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Professorha parlato della situazione contagi alin vista della partita contro la Juve. Le sue dichiarazioni Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Giuseppedi patologia clinica che segue i tamponi delha parlato della situazione contagi. Ecco le sue parole riportate da TMW. «Capita frequentemente che il test non dia un risultato e quindi siamo costretti a ripeterlo. E’ capitato con 4-5 tamponi di quelli effettuati al gruppo-squadra del, non ricordo neanche se ci siano calciatori. Più tardi avremo il risultato, sperando che non ci sianoinconvenienti tecnici. Nei vari focolai c’è un primo positivo e poi gli. Nel calcio accade ...

