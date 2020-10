Lady Diana ha lasciato nel suo testamento un regalo per Harry e Meghan: il suo abito da sposa (Di venerdì 2 ottobre 2020) Lady Diana è morta nel lontano 1997, ma la Principessa Triste è rimasta nel cuore degli inglesi e del mondo. La sua morte ha sconvolto il mondo, ed Harry aveva solo 12 anni quando è successo. La donna, però, era stata previdente. Infatti, Lady Diana aveva fatto già testamento, anche se i figli erano piccoli. Diana aveva messo a disposizione dei figli un fondo fiduciario, che sarebbe stato affidato a sua madre e sua sorella finché i ragazzi non avessero compiuto 25 anni. La madre e la sorella di Diana avevano poi deciso di estendere questo tempo. Così, i due figli hanno ottenuto la loro eredità a 30 anni e non a 25. Così, Harry ha scoperto il favoloso ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 2 ottobre 2020)è morta nel lontano 1997, ma la Principessa Triste è rimasta nel cuore degli inglesi e del mondo. La sua morte ha sconvolto il mondo, edaveva solo 12 anni quando è successo. La donna, però, era stata previdente. Infatti,aveva fatto già, anche se i figli erano piccoli.aveva messo a disposizione dei figli un fondo fiduciario, che sarebbe stato affidato a sua madre e sua sorella finché i ragazzi non avessero compiuto 25 anni. La madre e la sorella diavevano poi deciso di estendere questo tempo. Così, i due figli hanno ottenuto la loro eredità a 30 anni e non a 25. Così,ha scoperto il favoloso ...

