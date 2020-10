(Di venerdì 2 ottobre 2020) L''- IHildi corsi. La data della ripartenza è fissata per lunedì 5 ottobre quando la storica scuola, attiva in città da oltre quarant'anni, tornerà ad ...

informazionecs : L’Accademia Britannica di Arezzo apre il nuovo anno didattico -

Ultime Notizie dalla rete : Accademia Britannica

ArezzoWeb

Arezzo, 2 ottobre 2020- L’’Accademia Britannica - IH Arezzo apre il nuovo anno di corsi. La data della ripartenza è fissata per lunedì 5 ottobre quando la storica scuola, at ...AREZZO – L’inglese per tutti: l’Accademia Britannica - IH Arezzo apre il nuovo anno di corsi. La data della ripartenza è fissata per ...