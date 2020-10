L’abbraccio del teatro italiano ad Alba Ammendola Caccavale (Di venerdì 2 ottobre 2020) di Maridì Vicedomini Alba Ammendola Caccavale “la Signora del teatro Napoletano nel mondo” ha lasciato la vita terrena per raggiungere il suo amatissimo consorte Francesco Caccavale. Entusiasta della vita, sempre sorridente, puntualmente dedita al lavoro, la sua unica, grande passione, ed alla famiglia, in primis al marito, al figlio Giuseppe, alla nuora Roberta, che considerava una “vera figlia” ed agli adorati nipoti, Lady Alba ha saputo conquistare nella sua brillante carriera come imprenditrice dello spettacolo, la stima e l’affetto di tutto il teatro italiano, da Proietti a Montesano a Fiorello Giorgio Gaber, Ornella Vanoni, Enrico Brignano, Christian De Sica, Renzo Albore Paolo Conte, Luca De Filippo, al ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 ottobre 2020) di Maridì Vicedomini“la Signora delNapoletano nel mondo” ha lasciato la vita terrena per raggiungere il suo amatissimo consorte Francesco. Entusiasta della vita, sempre sorridente, puntualmente dedita al lavoro, la sua unica, grande passione, ed alla famiglia, in primis al marito, al figlio Giuseppe, alla nuora Roberta, che considerava una “vera figlia” ed agli adorati nipoti, Ladyha saputo conquistare nella sua brillante carriera come imprenditrice dello spettacolo, la stima e l’affetto di tutto il, da Proietti a Montesano a Fiorello Giorgio Gaber, Ornella Vanoni, Enrico Brignano, Christian De Sica, Renzo Albore Paolo Conte, Luca De Filippo, al ...

