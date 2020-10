La street art racconta la pandemia (Di sabato 3 ottobre 2020) La pietra, il cemento, i mattoni di un muro sono la tela su cui dipinge la street Art. Condomini smisurati, fabbriche dismesse, sottopassi, pilastri delle tangenziali, i luoghi dove ‘espone’. È lì, nella dimensione fantasma delle periferie, che l’arte urbana esprime tutta la forza dei suoi messaggi, usando le forme e i colori dell’ironia, della provocazione, dell’assurdo, della fantasia mai troppo lontana, però, dalla realtà. Lo ha fatto una volta di più quando è apparso chiaro che il Covid19, la … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 3 ottobre 2020) La pietra, il cemento, i mattoni di un muro sono la tela su cui dipinge laArt. Condomini smisurati, fabbriche dismesse, sottopassi, pilastri delle tangenziali, i luoghi dove ‘espone’. È lì, nella dimensione fantasma delle periferie, che l’arte urbana esprime tutta la forza dei suoi messaggi, usando le forme e i colori dell’ironia, della provocazione, dell’assurdo, della fantasia mai troppo lontana, però, dalla realtà. Lo ha fatto una volta di più quando è apparso chiaro che il Covid19, la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : street art La street art di Tellas per Paratissima a Torino Artribune Valorizzazione e promozione della Street Art: c'è il 'sì' della Regione

Approvati dalla quinta Commissione della Pisana sette articoli della proposta di legge sull’arte di strada. Ok dell’organismo regionale a numerosi emendamenti ...

Strade colorate, Amsterdam: dove ammirarle

Una guida completa con tutte le informazioni che servono per conoscere e visitare le caratteristiche strade colorate di Amsterdam.

Approvati dalla quinta Commissione della Pisana sette articoli della proposta di legge sull’arte di strada. Ok dell’organismo regionale a numerosi emendamenti ...Una guida completa con tutte le informazioni che servono per conoscere e visitare le caratteristiche strade colorate di Amsterdam.