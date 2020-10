La Spagna ha deciso: a Madrid torna di nuovo il lockdown ma... (Di venerdì 2 ottobre 2020) E' Madrid la prima capitale a tornare in lockdown dopo le chiusure attivate dal marzo scorso, dopo una decisione presa dal governo centrale. La capitale spagnola si bloccherà parzialmente a partire ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 ottobre 2020) E'la prima capitale are indopo le chiusure attivate dal marzo scorso, dopo una decisione presa dal governo centrale. La capitale spagnola si bloccherà parzialmente a partire ...

Cazzimiei_ : Ci sono alcune patatine che adoro e che in Italia non si vendono, e per questo mi faccio portare direttamente dalla… - MaurizioTorchi2 : RT @VaiMimmo: #omnibus Se il numero dei contagi/asintomatici dipende dal criterio con cui vengono effettuati i test, come si può verificare… - MariaLu91149151 : RT @VaiMimmo: #omnibus Se il numero dei contagi/asintomatici dipende dal criterio con cui vengono effettuati i test, come si può verificare… - VaiMimmo : #omnibus Se il numero dei contagi/asintomatici dipende dal criterio con cui vengono effettuati i test, come si può… - VaiMimmo : @LucaBizzarri Nella prima immagine si vede come funzionano i test dei tamponi, con le fasi di accrescimento per tro… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna deciso Il record di contagi negli Usa e la “punizione” di Johnson. Dalla Spagna alla Francia, focus sui paesi… Il Fatto Quotidiano La Spagna ha deciso: a Madrid torna di nuovo il lockdown ma...

La decisione ufficiale presa dal governo vista il continuo aumento di casi di Covid. Per due settimane cambiano le chiusure di bar e ristoranti, contraria la presidente della Comunità di Madrid.

Dal record di contagi negli Usa alla “punizione” di Johnson. Dalla Spagna alla Francia, focus sui paesi più colpiti dal Covid

In primavera ha travolto i sistemi sanitari e stravolto l’economia. Costretto la politica a prendere decisioni radicali, a limitare la libertà individuale. E ora, con l’autunno, la pandemia si riprese ...

La decisione ufficiale presa dal governo vista il continuo aumento di casi di Covid. Per due settimane cambiano le chiusure di bar e ristoranti, contraria la presidente della Comunità di Madrid.In primavera ha travolto i sistemi sanitari e stravolto l’economia. Costretto la politica a prendere decisioni radicali, a limitare la libertà individuale. E ora, con l’autunno, la pandemia si riprese ...