La sorella e l'ex marito di Naya Rivera vivono insieme, ma lo scoop (che non c'è) è puro sciacallaggio (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nei due mesi trascorsi dalla morte di Naya Rivera, l'ex marito Ryan Dorsey e la famiglia dell'attrice hanno affrontato il lutto al riparo dall'attenzione mediatica, anche e soprattutto per prendersi cura del piccolo Josey. Nonostante ciò, i tabloid non hanno tardato ad alimentare speculazioni sul nuovo assetto della famiglia allargata del bambino. Pochi giorni fa alcune riviste scandalistiche hanno infatti immortalato Ryan Dorsey in compagnia di Nickayla Rivera, sorella minore di Naya, lanciando l'ipotesi che potessero aver stretto una relazione e deciso di convivere. Le smentite – categoriche – su questo presunto legame sono arrivate da entrambi, che sui rispettivi profili Instagram hanno precisato di aver deciso di vivere ...

