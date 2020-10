La punizione della Lega per i furbetti del bonus | i comizi di Andrea Dara ed Elena Murelli

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Vi ricordate died, i due parlamentariche avevano preso ildi 600 euro per le partite Iva? Nonostante Matteo Salvini fosse andato anche in tv a spiegare quanto fosse inflessibile lanel punire “idel” appena le acque si sono calmate i deputati del Carroccio sono tornati a fare attività politica come se niente fosse. Del resto anche l’ex consigliere regionale del Veneto Riccardo Barbisan ha ricevuto una dura: è diventato assistente di un europarlamentare.all’epoca aveva spiegato che illo aveva preso perché lo aveva ...