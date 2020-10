“La Mela di AISM”, torna la campagna per la lotta alla sclerosi multipla (Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA – Una mela per la lotta alla sclerosi multipla. Una malattia che colpisce principalmente i giovani, di cui non si conoscono ancora le cause e per la quale non esiste ancora la cura definitiva. Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre – giornata del Dono Day – “La Mela di AISM” ti aspetta. Considerato il mutato contesto sociale dovuto all’epidemia da Covid 19 anche la Mela di AISM si adegua alle norme di prudenza che regolano le relazioni sociali prevedendo il ritiro dei sacchetti o dei cartoni di mele presso i punti di solidarietà sul territorio. Leggi su dire (Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA – Una mela per la lotta alla sclerosi multipla. Una malattia che colpisce principalmente i giovani, di cui non si conoscono ancora le cause e per la quale non esiste ancora la cura definitiva. Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre – giornata del Dono Day – “La Mela di AISM” ti aspetta. Considerato il mutato contesto sociale dovuto all’epidemia da Covid 19 anche la Mela di AISM si adegua alle norme di prudenza che regolano le relazioni sociali prevedendo il ritiro dei sacchetti o dei cartoni di mele presso i punti di solidarietà sul territorio.

- BuonoClaudio: Facciamo sparire la Sclerosi Multipla. In numerosi Comuni della Basilicata fino al 4 ottobre nelle piazze "La Mela di AIS…
- AntonioBondaval: 2, 3 e 4 ottobre 2020 "La Mela di AISM" oltre 2 milioni di mele ti aspettano per la lotta alla sclerosi multipla 4…

