La Juventus lavora sulle cessioni | Douglas Costa chiarisce la sua posizione con Paratici

Il tempo stringe, la fine del mercato si avvicina e la priorità della Juventus resta sfoltire la rosa. Al netto di qualche altro innesto da regalare ad Andrea Pirlo: uno su tutti, Federico Chiesa. Il ...

71 Arrivare a Federico Chiesa è la priorità della Juventus in queste ore. Ma vendere è fondamentale , passo dopo passo il ds bianconero Fabio Paratici sta lavorando su diversi fronti. L'operazione per ...

