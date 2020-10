“La guerra non conviene, né a noi né a te. Tonino c’ha i giornali, sistemiamo la faccenda”: le pressioni a D’Amato dopo che ha denunciato Angelucci (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Cerchiamo di sistemare la faccenda di Velletri. È una cosa che gioverebbe a tutti. La guerra non conviene, né a noi né a te. Tonino c’ha i giornali”. Sono alcuni passaggi dei messaggi, delle e-mail e delle telefonate che ha ricevuto Alessio D’Amato, attuale assessore alla Sanità della Regione Lazio, nelle settimane successive al 19 dicembre 2017, il giorno in cui – secondo la sua denuncia presentata in Procura – Antonio Angelucci ha tentato di corromperlo offrendogli 250.000 euro (di cui 50.000 subito). Materiale ora agli atti dell’indagine che vede il “re delle cliniche” proprietario del gruppo San Raffaele di Roma, deputato di Forza Italia ed editore di Libero e Il Tempo, indagato dalla Procura di Roma per istigazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Cerchiamo di sistemare la faccenda di Velletri. È una cosa che gioverebbe a tutti. Lanon, né a noi né a te.c’ha i”. Sono alcuni passaggi dei messaggi, delle e-mail e delle telefonate che ha ricevuto Alessio D’Amato, attuale assessore alla Sanità della Regione Lazio, nelle settimane successive al 19 dicembre 2017, il giorno in cui – secondo la sua denuncia presentata in Procura – Antonioha tentato di corromperlo offrendogli 250.000 euro (di cui 50.000 subito). Materiale ora agli atti dell’indagine che vede il “re delle cliniche” proprietario del gruppo San Raffaele di Roma, deputato di Forza Italia ed editore di Libero e Il Tempo, indagato dalla Procura di Roma per istigazione ...

albertoangela : “We’ll meet again”: utilizzare le parole di una canzone che ricorda la Seconda Guerra Mondiale per essere vicina al… - matteosalvinimi : La barca è stata fermata (trovando droga a bordo) e portata a Lampedusa. Arrestato il comandante con l’accusa di re… - rubio_chef : Melania in quarantena con Trump va a finì come “La guerra dei Roses” - SandraBattisti : RT @RaiStoria: Dopo la fine della 2ª guerra mondiale, con l’inizio della guerra fredda, la Germania viene divisa in 2 sfere d’influenza, so… - Paolo65497103 : RT @ChiodiDonatella: TRA #USA E #CINA #BERGOGLIO E L'#ITALIA HANNO DECISO DA CHE PARTE STARE Quella porta sbattuta in faccia a #Pompeo. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : “La guerra Di Battista piccona i 5 Stelle: «Finiremo come l’Udeur C’è chi non mi vuole capo» Corriere della Sera