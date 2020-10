La Germania fa sorridere Gosens | ancora convocato per la Nations League

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Robinsorride e rende orogliosa anche l'Atalanta. L'esterno mancino della Dea ètra i convocati dalladi Joachim Löw per gli impegni die per l'amichevole contro la Turchia.dallacaption id="attachment 1016621" align="alignnone" width="594"(getty images)/captionIl ct dellaha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni della nazionale tedesca. Sia per il match amichevole del 7 ottobre in cui andrà in scena la sfida contro la Turchia, sia per le gare con Ucraina (10 ottobre) e Svizzera (13 ottobre) valide per la. Tra i giocatori c'è ...