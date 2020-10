La Francia conferisce la Legion d’Onore a Lilina Segre

(Di venerdì 2 ottobre 2020) "Sono stato così felice di parlare a Liliana. Le ho annunciato che il presidente Emmanuel Macron l'ha nominata nell'ordine nazionale della Légion d'Honneur, al grado di Cavaliere. È un riconoscimento da parte delladel suo straordinario impegno per i diritti umani": lo scrive l'ambasciatore francese a Roma, Christian Masset, sul suo account di Twitter. L'Ordine nazionale dellad'onore è un ordine cavalleresco istituito il 19 maggio 1802 da Napoleone Bonaparte, primo console della Prima repubblica francese. È l'onorificenza più alta attribuita dalla Repubblica francese."Congratulazioni alla senatrice a vita Lilianaper l`importante riconoscimento ottenuto con la nomina a Cavaliere nell`Ordine nazionale dellae d`Onore, voluta dal ...

È un riconoscimento da parte della Francia del suo straordinario impegno per i diritti umani”: lo scrive l’ambasciatore francese a Roma, Christian Masset, sul suo account di Twitter. L’Ordine ...L’attivista sopravvissuta all’Olocausto nominata dal Presidente Macron Cavaliere nell’ordine nazionale della Légion d’Honneur per il suo straordinario impegno per i diritti umani. La Legion d’Honneur, ...