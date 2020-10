La FIFA: “I club possono negare i giocatori alle nazionali, per le trasferte a rischio Covid” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il pool di avvocati minacciato da De Laurentiis per far causa alla UEFA e alla FIFA qualora un nazionale tornasse dagli impegni internazionali positivo al Covid non serve più. La FIFA ha deciso che i club potranno bloccare le convocazioni, evitando di far partire i propri tesserati verso mete a rischio. La Federcalcio mondiale ha infatti rilasciato una circolare che aggiorna il protocollo anti-Covid per i match internazionali che prevede tra l’altro la possibilità di negare la partenza verso destinazioni che implicherebbero “un periodo obbligatorio di quarantena o autoisolamento di almeno cinque giorni” al ritorno, o altre “limitazione al viaggio”. “Nel prendere questa decisione – si legge in una nota della ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il pool di avvocati minacciato da De Laurentiis per far causa alla UEFA e allaqualora un nazionale tornasse dagli impegni interpositivo al Covid non serve più. Laha deciso che ipotranno bloccare le convocazioni, evitando di far partire i propri tesserati verso mete a. La Federcalcio mondiale ha infatti rilasciato una circolare che aggiorna il protocollo anti-Covid per i match interche prevede tra l’altro la possibilità dila partenza verso destinazioni che implicherebbero “un periodo obbligatorio di quarantena o autoisolamento di almeno cinque giorni” al ritorno, o altre “limitazione al viaggio”. “Nel prendere questa decisione – si legge in una nota della ...

