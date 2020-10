La farsa della prevenzione dentale all’italiana: è tutto privato, pure la ‘campagna del sorriso’. Intanto la salute orale dei bambini peggiora (Di venerdì 2 ottobre 2020) Puntuale come un raffreddore, a ottobre scatta il “mese della prevenzione dentale”, l’unico progetto di prevenzione odontoiatrica attivo su tutto il territorio nazionale dal 1980. Succede ormai da 40 anni, ma la campagna del sorriso è un cazzottone tra i denti per chi crede che sia lo Stato ad occuparsene. A differenza di altri Paesi europei, infatti, l’odontoiatria pubblica in Italia non esiste, la salute della bocca è quasi totalmente delegata a servizi privati. Il Sistema sanitario nazionale dovrebbe coprire almeno i minori di 14 anni, a condizione di trovare la struttura che lo faccia e accettando il rischio di uscire dal mal di denti con la sola terapia farmacologica o l’estrazione. Lo Stato che non offre vie di cura non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Puntuale come un raffreddore, a ottobre scatta il “mese”, l’unico progetto diodontoiatrica attivo suil territorio nazionale dal 1980. Succede ormai da 40 anni, ma la campagna del sorriso è un cazzottone tra i denti per chi crede che sia lo Stato ad occuparsene. A differenza di altri Paesi europei, infatti, l’odontoiatria pubblica in Italia non esiste, labocca è quasi totalmente delegata a servizi privati. Il Sistema sanitario nazionale dovrebbe coprire almeno i minori di 14 anni, a condizione di trovare la struttura che lo faccia e accettando il rischio di uscire dal mal di denti con la sola terapia farmacologica o l’estrazione. Lo Stato che non offre vie di cura non ...

Sport_Mediaset : #Suarez, ecco le domande dell'esame farsa: 'Come ti chiami?'. Il Corriere della Sera svela il pdf mandato in antici… - ZZiliani : Weekend di fuoco in tv. I programmi sportivi si sfidano all’ultimo scoop sul caso Suarez: le intercettazioni origin… - marielSiviglia : RT @NOSTATO: La farsa covidiana ci ha mostrato che passare da lanciatore di sanpietrini a sostenitore dei celerini è la regola della sinist… - opus71 : @gloriapoch72 No perché? Io da Juventino sono sicuro che il napoli arriverà a Torino con zero positivi (....a propo… - gpellarin84 : RT @Phastidio: La farsa prosegue Conte ad Atlantia: “Altri dieci giorni prima della revoca” -

Ultime Notizie dalla rete : farsa della Grande farsa Ue sui migranti: ricollocati solo 33 su 24mila ilGiornale.it Il focolaio del Genoa cresce: sedici i positivi Ma il calcio non si ferma e riscrive le regole

Rinviata solo la gara col Torino. Nuovo protocollo: bastano 13 calciatori sani e si gioca. Attesa per i tamponi del Napoli: a rischio il match con la Juve ...

Tv7 e il racconto dei fatti salienti della settimana

L’Italia rischia di fermarsi nuovamente. Focolai, tamponi, lunghe attese, il moltiplicarsi di isolamenti e quarantene. La riapertura delle scuole con la gestione degli studenti positivi. La paura dell ...

Rinviata solo la gara col Torino. Nuovo protocollo: bastano 13 calciatori sani e si gioca. Attesa per i tamponi del Napoli: a rischio il match con la Juve ...L’Italia rischia di fermarsi nuovamente. Focolai, tamponi, lunghe attese, il moltiplicarsi di isolamenti e quarantene. La riapertura delle scuole con la gestione degli studenti positivi. La paura dell ...