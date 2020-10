La collaboratrice di Trump positiva al Covid sta male (Di venerdì 2 ottobre 2020) Hope Hicks, la collaboratrice e consigliera di Trump, non è solo positiva al Covid ma sta anche male. Lo ha scritto il corrispondente dalla casa Bianca della Abc LEGGI ANCHE: Donald Trump e la moglie Melania sono positivi al Coronavirus Spuntano conversazioni audio private tra Melania Trump ed un’amica: la frustrazione della First Lady La … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 2 ottobre 2020) Hope Hicks, lae consigliera di, non è soloalma sta anche. Lo ha scritto il corrispondente dalla casa Bianca della Abc LEGGI ANCHE: Donalde la moglie Melania sono positivi al Coronavirus Spuntano conversazioni audio private tra Melaniaed un’amica: la frustrazione della First Lady La … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

