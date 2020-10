La bestemmia di Denis Dosio che potrebbe valere la squalifica dal Gf Vip | VIDEO (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip 2020 continua a far parlare si sé per il più classico dei motivi, la bestemmia di uno dei concorrenti. Come già successo a Daniele Bossari nell’edizione 2017, stavolta è toccato a Denis Dosio. Il 19enne è diventato famoso sul web e per essere un ospite fisso nei salotti di Barbara D’Urso. Popolare sui social ma anche su Youtube, il giovane sta partecipando al Grande Fratello Vip per farsi conoscere e sicuramente si parlerà di lui per questo VIDEO in cui Denis Dosio bestemmia – seppure non sia chiaro quale sia la formula scelta -. LEGGI ANCHE >>> Fausto Leali al Gf Vip elogia Mussolini: «Hitler era suo fan» VIDEO Denis ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip 2020 continua a far parlare si sé per il più classico dei motivi, ladi uno dei concorrenti. Come già successo a Daniele Bossari nell’edizione 2017, stavolta è toccato a. Il 19enne è diventato famoso sul web e per essere un ospite fisso nei salotti di Barbara D’Urso. Popolare sui social ma anche su Youtube, il giovane sta partecipando al Grande Fratello Vip per farsi conoscere e sicuramente si parlerà di lui per questoin cui– seppure non sia chiaro quale sia la formula scelta -. LEGGI ANCHE >>> Fausto Leali al Gf Vip elogia Mussolini: «Hitler era suo fan»...

