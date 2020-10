La bestemmia di Denis Dosio al Gf Vip, possibile squalifica (Di venerdì 2 ottobre 2020) La quinta edizione del reality dei vip è stata condita anche da quella che, da più parti, è stata interpretata come una bestemmia di Denis Dosio. A pronunciarla appunto, è stato il più giovane del gruppo, la mascotte di questa edizione. Era notte inoltrata e il gruppo si trovava ormai già a letto e con le luci spente, quando il concorrente ha pronunciato la frase incriminata che gli potrebbe causare la squalifica dal gioco. Denis Dosio è il concorrente più giovane di tutta la storia del Grande Fratello. Di mestiere influencer, il ragazzo sogna di diventare attore. La sua permanenza al GF Vip, però, potrebbe interrompersi prima del tempo. Nella notte, il “Vippone” ha imprecato e il tutto non è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) La quinta edizione del reality dei vip è stata condita anche da quella che, da più parti, è stata interpretata come unadi. A pronunciarla appunto, è stato il più giovane del gruppo, la mascotte di questa edizione. Era notte inoltrata e il gruppo si trovava ormai già a letto e con le luci spente, quando il concorrente ha pronunciato la frase incriminata che gli potrebbe causare ladal gioco.è il concorrente più giovane di tutta la storia del Grande Fratello. Di mestiere influencer, il ragazzo sogna di diventare attore. La sua permanenza al GF Vip, però, potrebbe interrompersi prima del tempo. Nella notte, il “Vippone” ha imprecato e il tutto non è ...

DianaLuigi : @tizianasullalun @bettyboop2427 @GrandeFratello @MediasetPlay Stamattina Tommaso ha detto alla contessa della beste… - portelli_silvio : Quindi fanno finta di nulla sulla evidente bestemmia? Il televoto è ancora attivo, quindi tutto normale vabbe Denis è protetto allora #gfvip - FaNaTiKo10 : Riguardo la bestemmia di dosio, da 2 settimane in prima serata durante la puntata volano i 'vaffanculo' 'cazzo' e '… - Aurora56391017 : RT @lostjnpieces: 'oggi non dovrebbe succedere niente' ma va Adua solo il tuo outing di Massimiliano, la bestemmia di Denis, le sbugiardate… - giorgia_ava : RT @lostjnpieces: 'oggi non dovrebbe succedere niente' ma va Adua solo il tuo outing di Massimiliano, la bestemmia di Denis, le sbugiardate… -