La bestemmia che può cambiare il Gf Vip

Francesca Galici A Denis Dosio scappa una bestemmia, gli altri concorrenti cercano di camuffare quanto accaduto ma il fatto non sfugge ai social, che ora ne chiedono la squalifica Un caso di Covid-19, una squalifica per razzismo e un abbandono per nostalgia dei propri cani non erano sufficienti al Grande Fratello Vip in quest'anno così particolare. La quinta edizione del reality dei vip è stata condita anche da quella che, da più parti, è stata interpretata come una bestemmia. A pronunciarla è stato il più giovane del gruppo, la mascotte di questa edizione, Denis Dosio. Era notte inoltrata e il gruppo si trovava ormai già a letto e con le luci spente, quando il concorrente ha pronunciato la frase incriminata che gli potrebbe causare la squalifica dal gioco. "Dio...", ha detto il giovane

