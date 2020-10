La banalità del bene | detenuti mafiosi | non liberabili

Leggi su freeskipper

(Di venerdì 2 ottobre 2020) di Carmelo Musumeci. “Se io stesso fossi un giusto, forse non ci sarebbe neppure il delinquente davanti a me” (Dostoevskij) Non dovrei essere io a ricordare che la durata delle limitazioni della libertà dovrebbe essere proporzionale alla necessità di recupero, piuttosto che alla gravità della violazione. L’altra sera, in una trasmissione televisiva, ho ascoltato che …