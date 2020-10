Koeman è ottimista: "Girone facile, nonostante la Juve..." (Di venerdì 2 ottobre 2020) "Girone facile, nonostante la Juve...". Il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman , commenta i sorteggi di Champions League. Leggi su feedpress.me (Di venerdì 2 ottobre 2020) "la...". Il tecnico del Barcellona, Ronald, commenta i sorteggi di Champions League.

zazoomblog : Koeman: «Barça e Juve le più forti del girone ma dovremo dimostrarlo» - #Koeman: #«Barça #forti #girone - junews24com : Koeman: «Barça e Juve le più forti nel girone, ma dovremo dimostrarlo» - - infoitsport : Celta Vigo-Barcellona: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Koeman conferma la formazione con quattro giocatori… - infoitsport : Barça, inizia a vedersi la mano di Koeman: 3-0 al Celta in inferiorità numerica - GiacomoGiura : @Teo__Visma @Mirco_983 Per me no. L'idea era cambiare squadra per evitare una stagione horror come l'ultima. Non si… -