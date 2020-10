Klopp contro tutti | «Premier e televisioni se ne fregano Siamo da soli» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Jurgenha parlato in conferenza stampa commentando il sorteggio di Champions League e le prossime partite del Liverpool Jurgenha parlato in conferenza stampa commentando il sorteggio di Champions League e le prossime partite che attendono il Liverpool. ATALANTA – «Se una squadra è lì, è perché lo merita. L’Atalanta è stata la sorpresa dell’ultima stagione in Italia e si è condata in quella posizione. E poi l’Ajax è famosa per i suoi tanti ottimi giovani. È un gruppo molto interessante, vedremo. Non vedo l’ora di analizzare i nostri avversari, dovremo essere pronti». SOSTA NAZIONALE – «Non voglio sembrare irrispettoso, ma in questo momento penso chevorremmo avere la nostra ...