Juventus Under 23 | rinviati i match contro Como e Livorno

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Buona la prima per la23 di Lamberto Zauli, che lunedì scorso nel posticipo serale ha battuto la Pro Sesto 2-1 in casa al Moccagatta di Alessandria. Esordio convincente da parte dei giovani 11 bianconeri, capaci di rimontare lo svantaggio iniziale firmato da De Respinis. Ora, la23 domani dovrebbe affrontare la Giana Erminio per poi concentrarsi sui futuri impegni. Calendario da rivedere per la squadra di Zauli, in quanto in queste ore è giunta l’ufficialità riguardanti le sfideche porteranno i giovani bianconeri a scendere in campo tra almeno due settimane, contando anche la sosta delle Nazionali. LEGGI ANCHE: Calciomercato, intreccio Aouar: affare in ...