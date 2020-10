Juventus, Rugani vicinissimo al Rennes: prestito secco a 1,5 milioni (Di venerdì 2 ottobre 2020) Daniele Rugani vicinissimo a salutare la Juventus. Il difensore italiano è ad un passo dal Rennes. Ai bianconeri 1,5 milioni per il prestito secco Dopo cinque anni e 79 presenze, più sei reti, Daniele Rugani lascia la Juventus. Nel futuro del difensore il Rennes, preferito a Valencia e Newcastle in quanto giocherà in Champions League. Il difensore, dopo settimane di ripensamenti, ha preso la sua decisione nella serata di ieri, accettando l’offerta dei francesi e rinunciando alle altre due proposte. Alla Juventus andranno 1,5 milioni più bonus per il prestito secco. Rugani raggiungerà la Francia ... Leggi su zon (Di venerdì 2 ottobre 2020) Danielea salutare la. Il difensore italiano è ad un passo dal. Ai bianconeri 1,5per ilDopo cinque anni e 79 presenze, più sei reti, Danielelascia la. Nel futuro del difensore il, preferito a Valencia e Newcastle in quanto giocherà in Champions League. Il difensore, dopo settimane di ripensamenti, ha preso la sua decisione nella serata di ieri, accettando l’offerta dei francesi e rinunciando alle altre due proposte. Allaandranno 1,5più bonus per ilraggiungerà la Francia ...

